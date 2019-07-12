Funda Nakkaşoğlu, Galatasaray'da!
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, NCAA takımlarından Florida Gators'ta forma giyen Funda Nakkaşoğlu'nu transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki oyun kurucu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Avustralya doğumlu, 1.73 metre boyundaki Funda Nakkaşoğlu, kariyerinde ilk kez Avrupa’da forma giyecek.
Açıklamada, "Kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam edecek olan Funda Nakkaşoğlu'na 'hoş geldin' der, başarılarla dolu bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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