Fulham ve Cardiff 4 yıl önce...
3 Mayıs 2014'te, Premier Lig'e aynı anda veda eden Fulham ve Cardiff, Wolverhampton'ın ardından Premier Lig'e direkt yükselecek ikinci takım olmak için bugün sahaya çıkıyor. İşte detaylar...
Birmingham - Fulham
- Birmingham'da stoper Harlee Dean'in cezası bitti, kadroda.
- Birmingham 43 puanla 20. sırada. Fulham ile berabere kalır, Burton da 10 gollük averaj farkını kapatamazsa ligde kalacaklar.
- Eğer kaybederlerse; Barnsley ve Burton kazanırsa küme düşecekler.
- Barnsley ve Burton'dan biri kazanır, Bolton da Nottingham Forest maçını 4+ farkla kazanırsa, kaybetmeleri halinde yine küme düşmekle karşı karşıya kalacaklar.
- Fulham'da ise sol bek Matt Targett iyileşti. Floyd Ayite, Neeskens Kebano ve Sheyi Ojo'nun durumları şüpheli.
- 88 puanlı Fulham ligde 3. sırada. 89 puanlı 2. Cardiff'in Reading maçını kazanması, direkt Premier Lig'e çıkma umutlarını bitirecek.
- Cardiff kaybederse, Birmingham deplasmanındaki beraberlik Premier Lig'e direkt çıkmak için yeterli olacak.
Cardiff - Reading
- Cardiff'te Aron Gunnarsson dışında eksik yok.
- Genel averajda Fulham'ın 5 gol gerisinde oldukları için, Premier Lig'e direkt çıkmak için, 3 puan dışındaki seçeneklerde kulakları "Birmingham-Fulham" maçında olacak.
- Reading'te stoper Paul McShane ve açık oyuncusu Callum Harriott iyileşti.
- Tyler Blackett cezalı, Omar Richards sakat. Leandro Bacuna'nun da cezası sona erdi, kadroda.
- Reading, Cardiff ile berabere kalır, Burton da 20 gollük averaj farkını kapatamazsa ligde kalacaklar.
- Eğer kaybederlerse; Barnsley ve Burton kazanır, Birmingham da Fulham'a kaybetmezse küme düşecekler.
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