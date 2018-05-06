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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
06.05.2018 - 10:52, Son Güncelleme:

Fulham ve Cardiff 4 yıl önce...

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Fulham ve Cardiff 4 yıl önce...

3 Mayıs 2014'te, Premier Lig'e aynı anda veda eden Fulham ve Cardiff, Wolverhampton'ın ardından Premier Lig'e direkt yükselecek ikinci takım olmak için bugün sahaya çıkıyor. İşte detaylar...

Birmingham - Fulham

- Birmingham'da stoper Harlee Dean'in cezası bitti, kadroda.

- Birmingham 43 puanla 20. sırada. Fulham ile berabere kalır, Burton da 10 gollük averaj farkını kapatamazsa ligde kalacaklar.

- Eğer kaybederlerse; Barnsley ve Burton kazanırsa küme düşecekler. 

- Barnsley ve Burton'dan biri kazanır, Bolton da Nottingham Forest maçını 4+ farkla kazanırsa, kaybetmeleri halinde yine küme düşmekle karşı karşıya kalacaklar.

- Fulham'da ise sol bek Matt Targett iyileşti. Floyd Ayite, Neeskens Kebano ve Sheyi Ojo'nun durumları şüpheli.

- 88 puanlı Fulham ligde 3. sırada. 89 puanlı 2. Cardiff'in Reading maçını kazanması, direkt Premier Lig'e çıkma umutlarını bitirecek.

- Cardiff kaybederse, Birmingham deplasmanındaki beraberlik Premier Lig'e direkt çıkmak için yeterli olacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 439Birmingham - Fulham
    3
    MS2
    1,55
    6841kez oynandı
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Cardiff - Reading

- Cardiff'te Aron Gunnarsson dışında eksik yok.

- Genel averajda Fulham'ın 5 gol gerisinde oldukları için, Premier Lig'e direkt çıkmak için, 3 puan dışındaki seçeneklerde kulakları "Birmingham-Fulham" maçında olacak.

- Reading'te stoper Paul McShane ve açık oyuncusu Callum Harriott iyileşti.

- Tyler Blackett cezalı, Omar Richards sakat. Leandro Bacuna'nun da cezası sona erdi, kadroda.

- Reading, Cardiff ile berabere kalır, Burton da 20 gollük averaj farkını kapatamazsa ligde kalacaklar.

- Eğer kaybederlerse; Barnsley ve Burton kazanır, Birmingham da Fulham'a kaybetmezse küme düşecekler.

En Çok Oynanan Bahis
  • 443Cardiff - Reading
    3
    MS1
    1,20
    10137kez oynandı
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