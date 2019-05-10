Fulham, Parker'la 2 yıl daha devam kararı aldı!
Sezon sonunda küme düşmesi kesinleşen İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, devre arasında geçici olarak göreve getirilen teknik direktör Scott Parker ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şubat ayında görevine son verilen Claudio Ranieri'nin ardından geçici olarak takımı çalıştırmaya başlayan 38 yaşındaki İngiliz teknik adam ile 2 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
Futbolculuğu döneminde Fulham'ın kaptanlığını da yapan Parker, teknik direktör olarak görev aldığı 9 maçta 3 galibiyete imza atmasına rağmen takımını ligde tutmayı başaramamıştı.
Gelecek sezon İngiltere Championship'te mücadele edecek Fulham, Premier Lig'in son haftası öncesi 26 puanla 19. sırada yer alıyor.
Fulham'da Beşiktaş'ın eski futbolcusu Babel forma giyiyor...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle