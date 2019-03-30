Fulham - Manchester City (CANLI)
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Fulham, Manchester City'yi ağırlıyor. Kevin Friend'in yönettiği karşılaşmayı anbean "Spor Arena Canlı Takip" sayfamızdan takip edebilirsiniz...
İlk 11'ler...
Fulham: Sergio Rico; Christie, Fosu-Mensah, Chambers, Le Marchand, Bryan; Cairney, Anguissa, Ayite; Babel, Sessegnon.
Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, İlkay Gündoğan, David Silva; Sterling, Agüero, De Bruyne.
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