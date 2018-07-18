Fulham Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fulham Fenerbahçe hazırlık maçı ile bu akşam iki ekip karşı karşıya gelecek. Spor severler mücadelenin hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağını merak ederken, karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de açıklandı. Peki Fulham Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Yeni sezon çalışmaları kapsamında İsviçre’nin Lozan kentinde kamp yapan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda dar alanda pas organizasyonları çalışıldı. Ardından kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında 18 Temmuz Çarşamba günü TSİ 18.00’da Fulham ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler Fulham ile oynayacağı karşılaşmanın ardından İsviçre kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek.
Fulham Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fulham Fenerbahçe hazırlık maçı bu akşam saat 18:00'da başlayacak. Mücadele Smar Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı. Daha sonra iki takıma ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, çift kale maç yaptı. Maçta futbolcuların neşeli tavırları dikkati çekti. Kampa katılan Nabil Dirar ve Martin Skrtel çift kale maçta yer aldı. Teknik direktör Cocu'nun maçı sık sık durdurup oyuncuları ikaz ettiği gözlendi. Sarı-lacivertlilerde Mehmet Ekici, Yiğithan Güveli ve Erten Ersu dinlendirildi. Fenerbahçe, kamp çalışmalarını bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
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