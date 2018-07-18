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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
18.07.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

Fulham Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fulham Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fulham Fenerbahçe hazırlık maçı ile bu akşam iki ekip karşı karşıya gelecek. Spor severler mücadelenin hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağını merak ederken, karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de açıklandı. Peki Fulham Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Yeni sezon çalışmaları kapsamında İsviçre’nin Lozan kentinde kamp yapan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda dar alanda pas organizasyonları çalışıldı. Ardından kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında 18 Temmuz Çarşamba günü TSİ 18.00’da Fulham ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler Fulham ile oynayacağı karşılaşmanın ardından İsviçre kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek.

Fulham Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fulham Fenerbahçe hazırlık maçı bu akşam saat 18:00'da başlayacak. Mücadele Smar Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.  Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı.  Daha sonra iki takıma ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, çift kale maç yaptı. Maçta futbolcuların neşeli tavırları dikkati çekti.  Kampa  katılan Nabil Dirar ve Martin Skrtel çift kale maçta yer aldı. Teknik direktör Cocu'nun maçı sık sık durdurup oyuncuları ikaz ettiği gözlendi. Sarı-lacivertlilerde Mehmet Ekici, Yiğithan Güveli ve Erten Ersu dinlendirildi. Fenerbahçe, kamp çalışmalarını bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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