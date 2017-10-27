"Fuat Çapa'yı geç gönderdik! Yeni teknik direktör..."

Teknik direktör konusunda flaş açıklamalarda bulunan Başkan Çarıkçı, Fuat Çapa ile yolları ayırma noktasında geç kalındığını belirtti.

Çarıkçı, "Boluspor olarak çok büyük siyasi gücümüz yok. Fakat küçük şehrin büyük takımını geçen sezon Play-Off potasına soktuk. Aynı teknik ekiple beraber iyi transferler yaptık. Şampiyonluk parolasıyla başladığımız bu ligde şu anda zor durumdayız. Ligdeki durumumuz benim alışkın olmadığım bir durum. Ben her zaman hocaların arkasında duran bir idareciyim fakat Fuat Çapa'yal yollarımızı ayırdık, biraz geç oldu!Erken olabilirdi.

Yılmaz Vural, Hüseyin Kalpar gibi isimler gerçeği yansıtmıyor. Hoca konusunda net bir kararımız yok. Takımımız bu hafta Yılmaz Özen'le Ç.Rizespor maçına çıkacak. Taraftarımız sabır göstersin. Bütün amacımız Rizespor maçından 3 puanla dönmek, takımıma güvenimiz sonsuz.

Yılmaz Özen'in prolisansı olması gerekiyor. Yılmaz Özen'i Türk futboluna armağan etmek istiyoruz. Altınordu modelini yapmaya çalışacağız, iyi bir altyapımız var" dedi.