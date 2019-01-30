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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
30.01.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Fuat Çapa: 'İlk hedef bulunduğumuz sıralardan kurtulmak'

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Fuat Çapa: 'İlk hedef bulunduğumuz sıralardan kurtulmak'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, öncelikle ligde bulundukları yerden kurtulmayı hedeflediklerini söyledi.

Fuat Çapa, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu sürecin ardından transfer yasağını kaldırarak Eskişehirspor'u ve taraftarı mutlu ettiklerini belirtti.

Yasağın kaldırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çapa, "Anadolu efsanesi" Eskişehirspor'u eski günlerine döndürmek istediklerini vurguladı.

Teknik direktör Çapa, şöyle konuştu:

"Transfer tahtasını açtık ancak transfer için gelecek aylar çok zor görünüyor. Transfer tahtasını açmak için belirlediğimiz bütçenin çok fazla üstüne çıktık. Genç futbolcularımız bizim göz nurumuz. Onları asla göz ardı etmeyeceğiz. Onları Türk futboluna ve Eskişehirspor'a kazandırmaya çalışacağız. Borcumuz olan oyunculardan kimleri değerlendireceğimize bakacağız. 'Dışarıdan oyuncu getirebilir miyiz' diye bakacağız. Hayalci değil, gerçekçi olacağız. Elimizdeki ya da cebimizdekiyle neler yapabileceğimize bakacağız. Boluspor'dan Berkay Dabanlı bizimle birlikte olacak. Bundan sonraki süreçte bize faydalı olacaktır. İlk hedefimiz ligde bulunduğumuz yerden kurtulmaktır. Bu sezon ligde kalalım. Yeniden yapılanıp, kulübün borcunu mümkün olduğunca azaltmak istiyoruz."

Çapa, Eskişehirspor için özlenen tablonun 2 Şubat Cumartesi günü Gençlerbirliği maçıyla yaşanacağını sözlerine ekledi. 

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