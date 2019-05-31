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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
31.05.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Fuat Çapa Eskişehirspor ile sözleşme uzatıyor

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Fuat Çapa Eskişehirspor ile sözleşme uzatıyor

Eskişehirspor’da sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Fuat Çapa, Kulüp Başkanı Osman Taş ile telefonda görüştüğünü ve önümüzdeki günlerde anlaşma konusunda tekrar görüşeceklerini söyledi. 

Spor Toto 1. Lig’de sezonu deplasmanda 3-2’lik Boluspor mağlubiyetiyle 35 puan toplayarak 14. sırada tamamlayan Eskişehirspor’da yeni yönetim, sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Fuat Çapa’ya teklif sunmaya hazırlanıyor.

Takıma kattıklarıyla siyah-kırmızılı camianın beğenisini toplayan Fuat Çapa ile masaya oturmaya hazırlanan EsEs’in yeni yönetimi, tecrübeli teknik adamla nikâh tazelemek istiyor. Eskişehirspor’da 1 sezon görev yapan ve transfer tahtası, borçlar, kulübe gelen icralar gibi yaşanan maddi-manevi sorunlara rağmen takımı kümede tutmayı başaran Fuat Çapa’nın da siyah kırmızılı takımı yeniden çalıştırmaya sıcak baktığı öğrenildi. Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Fuat Çapa, Kulüp Başkanı Osman Taş ile görüştüğünü söyledi. Fuat Çapa, "Dün Osman Başkanımız beni aradı. Telefonla görüştük. Önümüzdeki günlerde bir araya gelip tekrar görüşeceğiz" dedi. 

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor Kulübü Başkanı Osman Taş da Fuat Çapa’nın takımdaki emeğinin çok olduğunu ve anlaşmaya çalışacaklarını söylemişti.

Eskişehirspor’un yeni başkanı Osman Taş
Eskişehirspor’un yeni başkanı Osman Taş!

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Eskişehirspor’un yeni başkanı Osman Taş olduEskişehirspor’un Olağanüstü Seçimli ve Mali Genel Kurul Kongresi gerçekleştirildi. Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde önce Mali Genel Kurul düzenlendi. Kongre üyelerinin çoğunluğunun oyuyla eski Başkan Kaan Ay ve yönetimi ibra edildi. Daha sonra kongre üyelerinin kararı ile seçime tek aday olarak giren Osman Taş Eskişehrispor’un yeni başkanı oldu. Seçilmesinin ardından bir konuşma yapan Eskişehirspor Başkanı Osman Taş, "Biz önümüze bakacağız, biz Eskişehirsporluyuz, biz dilenci değiliz, biz bir markayız. Bize bu imkânı verdiğiniz için elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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