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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Fuat Çapa: "Devre arasında rakiplerimiz plan yaptı, biz canımızı kurtardık"
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Futbol
İHA
06.03.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Fuat Çapa: "Devre arasında rakiplerimiz plan yaptı, biz canımızı kurtardık"

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Fuat Çapa: "Devre arasında rakiplerimiz plan yaptı, biz canımızı kurtardık"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un Teknik Direktörü Fuat Çapa, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Adana Demirspor yenilgisinde oynanan oyunun kendilerine yakışır bir oyun olmadığını belirten Çapa, "Cumartesi günü stadyumdaki atmosfere yakışır bir oyun olmadı. Ligin ikinci yarısının çok daha sert geçtiği ortada. Unutulmamalı ki devre arasında rakiplerimiz plan yaptı, biz canımızı kurtardık. Bu sene o sene diye başlasak da kabul edelim bu sene zor sene oldu, oluyor. Şimdiye kadar yaşadıklarımızı düşünürsek Eskişehirspor camiası için bugün düne göre çok daha umutluyuz. Bizim için iddiasız maç olmaz. Eskişehirspor taraftarı o stadyumda olduğu sürece her maç bir final. Olumlu olumsuz hakkımda yazılanların hepsini okuyorum. Bir kulübü sevmek başlı başına bir duygu işi. Duygulara öfkelenmem yeter ki tepkiler orantılı olsun, yeter ki hakaret olmasın" ifadelerine yer verdi.

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