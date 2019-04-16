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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.04.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

Fuat Çapa, Beşiktaş'tan gelen transfer teklifini açıkladı

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Fuat Çapa, Beşiktaş'tan gelen transfer teklifini açıkladı

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa'dan flaş transfer açıklaması geldi.

Fuat Çapa, genç oyuncusu Mehmet Özcan için Ocak ayında Beşiktaş'tan transfer teklifi geldiğini açıkladı. Çapa, Cemali Sertel'in de sezonu kapattığını söyledi.

Radyospor'a konuşan Fuat Çapa, "Beşiktaş'ın Mehmet Özcan'ı takip etmesinden daha doğal ne olabilir ki. Mehmet Özcan için Ocak ayında sadece Beşiktaş'tan değil birçok Avrupa kulübünden transfer teklifi geldi. Şu ligde takip edilmesi gereken üç oyuncu belirlense Mehmet Özcan o listede mutlaka yer alır. Mehmet kalitesinde bir oyuncuyu Avrupa'dan Türkiye'ye getirmeye kalksan en az 4-5 milyon Euro para hazırlamanız lazım" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Her maçtan sonra konuşuluyor"

"Mehmet Özcan her maçtan sonra sosyal medyada konuşuluyor. Konuşulması da gayet normal. Mehmet sezon başından beri kendini geliştiren ve bu gelişimini de sahaya yansıtan yetenekli bir futbolcumuz."

"Mehmet ile sürekli gelişimi hakkında toplantılar yapıyoruz. "

"Kendisi benim son yıllarda çalışmış olduğum en karakterli, en disiplinli futbolculardan birisi. Mehmet ile sürekli gelişimi hakkında toplantılar yapıyoruz. "

"Lille iddiaları doğru"

Hatalarını, doğrularını sürekli değerlendiriyoruz. Sürekli Mehmet Özcan isminin gündeme gelmesi, taraftarların kendisinden sıkça bahsetmesi tesadüf değil. Mehmet Özcan için Lille iddiaları doğru ama imzalar atılmadan, sözleşmeler imzalanmadan futbolda hiçbir şeyin garantisi yok.

"Mehmet'i takip eden takımların sayılarının arttığını da biliyoruz"

"Mehmet'i takip eden takımların sayılarının arttığını da biliyoruz. Sezon başında kimsenin tanımadığı 20 yaşında bir futbolcuyu bugün Avrupa bile konuşuyor"

Cemali Sertel sezonu kapattı!

"Cemali Sertel maalesef sezonu kapattı. Omuz bölgesinde kırık var. Bizim adımıza üzücü bir durum. Alınan galibiyete sevinç verici ancak Cemali'nin yaşadığı sakatlık bizi daha çok üzdü. "

Emre Güral eski Emre Güral seviyesine geldi dersek kendimizi kandırmış oluruz. Zor bir sürecin ardından forma giymeye başladı. Yavaş yavaş kendisini göstermeye ve fark yaratmaya başladı.

Top tekniği ve bireysel yeteneklerini sezonun geri kalanında da takıma katkı yaparak kullanmaya devam edecektir. Matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemedikten sonra gelecek sezon hedefleri konuşmaya başlayamayız. Garantilemeyi başardığımız gün gelecek sezonun planlaması başlayacaktır"

Önem derecesi yüksek bir maçı kazandık

"Elazığspor maçının zor geçeceğini biliyorduk. Altınordu gibi bir takımı yenmiş bir takımla mücadele ettik. Önem derecesi yüksek bir maçı kazandık.Son iki maçtan 6 puan çıkartmayı başardık. Artık önümüzde 5 maç kaldı. Bu maçlardan da istediğimiz sonuçları alarak sezonu tamamlamak istiyoruz"

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