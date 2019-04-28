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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.04.2019 - 16:33, Son Güncelleme:

Fuat Çapa: "Attığımız her adım Eskişehirspor için..."

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Fuat Çapa: "Attığımız her adım Eskişehirspor için..."

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, siyah-kırmızılı takım için zorlu geçen sezonda atılan her adımın kulübün geleceği için önemli olduğunu bildirdi.

Çapa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ligin son haftalarına gelindiğini anımsattı.

Ligde bu sezonun Eskişehirspor için zorlu geçtiğini ifade eden Çapa, şunları kaydetti:

"Bu zorlu sene bizimle beraber koşanlar, attığımız her adımın Eskişehirspor'un geleceği için ne kadar önemli olduğunun farkında. Lige nasıl başladığımızı, devre arasında yaşadıklarımızı, yaşayıp da anlatamadıklarımızı düşünüyorum. Camiamız ve taraftarımızla yaptıklarımız çok önemli. Bu zorluktan çıkabilmek bir futbol kulübü için çok önemli. Bunları yapan dahasını da yapacaktır. Yarın Afjet Afyonspor maçında alınacak üç puanla bir camianın kenetlenerek bütün zorlukları nasıl aşabileceğini kanıtlamış olacağız. Yarın akşam yine Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda özel bir akşam olacak. 'Haftamız güzel başlasın' diyelim."

Eskişehir temsilcisi, yarın saat 19.00'da Yeni Eskişehir Stadı'nda Afjet Afyonspor'u konuk edecek. 

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Fuat Çapa: Attığımız her adım Eskişehirspor için...

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