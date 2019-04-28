Fuat Çapa: "Attığımız her adım Eskişehirspor için..."
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, siyah-kırmızılı takım için zorlu geçen sezonda atılan her adımın kulübün geleceği için önemli olduğunu bildirdi.
Çapa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ligin son haftalarına gelindiğini anımsattı.
Ligde bu sezonun Eskişehirspor için zorlu geçtiğini ifade eden Çapa, şunları kaydetti:
"Bu zorlu sene bizimle beraber koşanlar, attığımız her adımın Eskişehirspor'un geleceği için ne kadar önemli olduğunun farkında. Lige nasıl başladığımızı, devre arasında yaşadıklarımızı, yaşayıp da anlatamadıklarımızı düşünüyorum. Camiamız ve taraftarımızla yaptıklarımız çok önemli. Bu zorluktan çıkabilmek bir futbol kulübü için çok önemli. Bunları yapan dahasını da yapacaktır. Yarın Afjet Afyonspor maçında alınacak üç puanla bir camianın kenetlenerek bütün zorlukları nasıl aşabileceğini kanıtlamış olacağız. Yarın akşam yine Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda özel bir akşam olacak. 'Haftamız güzel başlasın' diyelim."
Eskişehir temsilcisi, yarın saat 19.00'da Yeni Eskişehir Stadı'nda Afjet Afyonspor'u konuk edecek.
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