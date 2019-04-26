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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
26.04.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Fuat Çapa: "10 yıl önce Dortmund’u taraftarlar kurtardı, aynı Eskişehirspor gibi"

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Fuat Çapa: "10 yıl önce Dortmund’u taraftarlar kurtardı, aynı Eskişehirspor gibi"

Eskişehirspor’da kritik Afjet Afyonspor maçı öncesi teknik direktör, yönetici ve futbolcular bir araya gelerek değerlendirme toplantısı düzenledi.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısında, Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa’nın yanı sıra, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingol, Eskişehirspor’un genç futbolcuları Mevlüt Çelik ve Cemali Sertel yer aldı.

Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Teknik Direktör Çapa, Eskişehirspor’un kritik 4 haftalık maç periyodu ve önümüzdeki sezonlar için değerlendirmede bulundu.

“Gerçekleri söylediğiniz zaman beceriksiz oluyorsunuz”

Eskişehirspor’un önümüzdeki sezon planlaması hakkında konuşan Çapa, yaşanan süreci Dortmund ve Ajax kulüplerine benzetti.

Kişilere bağlı bir gelecek anlayışının yanlış olduğunu ve bir sistem kurulması gerektiğini belirten Çapa, “Türkiye’de maalesef gerçekleri söylediğiniz zaman ya beceriksiz oluyorsunuz ya hedefsiz oluyorsunuz. Bunu Türkiye’de kaç kişi söyleyebilir? Hangi başkan, hangi teknik adam söyleyebilir 'ben şampiyonluğa oynamayacağım' diye. Ben söylediğim zaman hedefsiz gözüküyorum, beceriksiz gözüküyorum ama ben gerçeği söylüyorum. Gelecekle ilgili program yapma şansın yok Türkiye’de, çünkü çok duygusal yaklaşıyoruz, çok duygusal düşünüyoruz. Olayların gerçeğini görmemeye çalışıyoruz. Niye bugün Ajax’ı konuşuyoruz, övgüyle bahsediyoruz? Seçtiğimiz örnekler çok önemli. Ajax 10 yıl bir şey yapmadı, 10 yıl sonra şu anda Şampiyonlar Ligi finali oynuyor, bunu nasıl yaptı diyerek araştırırsak daha iyi olur. Biz kendi etrafımızdakileri görüyoruz. İstanbul’da böyle konuşuluyor biz de aynısını yapalım, orada böyle yapılıyor biz de öyle yapalım. Bunlar doğru örnekler değil. Biz doğru örnekleri seçelim kendimize. Bizim yaşadığımız süreci Borussia Dortmund yaşadı. Şu anda Almanya’da her sene şampiyonluğa oynuyor takım. 10 yıl önce Borussia Dortmund’u taraftarlar kurtardı aynı burası gibi. Ajax kulübü aynı şekilde. Yani sistem oturduğu zaman, belirli şeyler yapıldığı zaman hedefe ulaşırsınız. Ama şahıslar olduğu zaman, bugün örneğin Chelsea’den Abramovich elini çekse ne olacak” ifadelerini kullandı.

Fuat Çapa: 10 yıl önce Dortmund’u taraftarlar kurtardı, aynı Eskişehirspor gibi

“Eskişehir’in birlikteliğe gerçekten ihtiyacı var”

Kritik Afjet Afyonspor maçına da değinen Çapa, taraftarlara çağrıda bulunarak birlikteliğin öneminden bahsetti.

Çapa açıklamalarına şu şekilde son verdi:

“Bugüne kadar onların katkısı göz ardı edilemez. Eğer ilk devrede bu kadar çok puan topladıysak, hep söyledik yine söylüyoruz, bu taraftarların sayesinde. Eskişehirspor evinde oynadığı zaman tribündeki coşkuyu sahaya yansıttıkları zaman sahadaki coşku da tribüne yansıyor ve çok güzel bir birliktelik oluyor. Bunu biz rakiplerimizden de defalarca duyuyoruz; biz 11 kişiye karşı değil, 13-14 kişiye karşı oynuyoruz diye. İçeride son 2 karşılaşmamız kaldı, pazartesi günü ve ondan sonraki Adana karşılaşması. Bu iki karşılaşmada nasıl Gençlerbirliği’ne karşı o tribünler doluydu, nasıl Denizli’ye karşı o coşku vardı. O coşkuyu tekrar görebilirsek, çünkü o birlikteliğe Eskişehir’in gerçekten ihtiyacı var. Bu sezonki yapılan birliktelik önümüzdeki sezon da aynı şekilde inşası olması lazım. Nasıl bitirirsen o şekilde başlarsın bir sonraki sezona. Ümit edelim onlar o coşkuyu sahada oluştururlar. Pazartesi günü hep birlikte bayram havasında maçı sonuçlandırmış oluruz.”

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