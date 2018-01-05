FSV Duisburg’dan transfer atağı

NIEDERRHEIN Landesliga’da iki sezondur şampiyonluğu final maçlarında kaybeden ve sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan FSV Duisburg, hem teknik kadroyu hem de takımı güçlendirmek için atağa geçti. FSV Duisburg Başkanı Erol Ayar, Genel Müdür Metin Kürekçi ve hem ligde hem de kupada önemli başarılara imza atan teknik direktör Rene Lewijohann, sezonun ikinci yarısı hazırlıklarını açıkladı.

Bora Sezen, Muhammet Demir, Bertram Daniel, Oğuzhan Can ve Adrian Kamerej’in kadroya katıldığını açıklayan yönetim, sezonun ikinci yarısı hazırlıkları için Antalya’ya gidileceği belirten yönetiler, hazırlıkların tamamlanmasının ardından dört futbolcunun gönderileceğini ve kadronun 20’ye düşürüleceğini söylediler.





‘HOCAMIZA GÜVENİYORUZ’

Yeni transferlerin takıma güç katacağını belirten Duisburg Başkanı Erol Ayar, şunları söyledi: “Sezon başında başladığımız yeni yapılanmaya devam ederek bize önemli katkısı olan deneyimli spor adamı Denis Tahirovic’i sportif direktörlüğe getirdik. Genç teknik direktörümüze inanıyor ve güveniyoruz. Bizden bazı bölgeler için takviye istedi, yeni transferleri birlikte belirledik. Sezon sonunda Oberliga’ya çıkmak, işimizi şansa bırakmayıp şampiyon olmak istiyoruz. Üçü SC Hassel’den olmak üzere beş yeni futbolcu transfer ettik.”

‘KADROYU 20’YE DÜŞÜRECEĞİZ’

FSV Duisburg teknik direktörü Rene Lewijohann ise şöyle konuştu: “Yönetim kurulumuzun ve taraftarlarımızın beklentilerini biliyor, hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Başarılı bir ilk yarı geçirdik. Sezon sonunda şampiyon olabilmemiz için takviyeler gerekiyordu, başkanımız bu eksikleri giderdi. 24 Kişilik kadromuzla çalışmalarımız başladı. Hazırlıklar sonrası kadrodaki yetersiz olan en az dört futbolcumuzla vedalaşacağız. Takımımla bu sezon şampiyon olmak istiyorum.”



