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Basketbol
AA
11.12.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

Frutti Extra Bursaspor'da transfer! Porto Rikolu Clavell...

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Frutti Extra Bursaspor'da transfer! Porto Rikolu Clavell...

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Porto Rikolu oyuncu Gian Clavell'i transfer etti.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, aynı zamanda ülkesinin milli formasını da terleten 26 yaşındaki 1,93 metre boyundaki skorer oyuncu Clavell ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandı.

Son olarak İspanyol ekiplerinden Movistar Estudiantes'te oynayan Clavell, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarında da forma giymişti.

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