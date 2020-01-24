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Basketbol
AA
Haber Giriş: 24.01.2020 - 16:37,Son Güncelleme:/

Frutti Extra Bursaspor, Gerald Robinson'ı kadrosuna kattı

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Frutti Extra Bursaspor, Gerald Robinson'ı kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li oyuncu Gerald Robinson'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Yunanistan'ın Promitheas Patras ekibinde forma giyen 1,86 metre boyundaki Robinson, sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı ekibin formasını terletecek.

Lisansı çıkarılan ABD'li basketbolcu, yarın saat 17.30'da TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak Darüşşafaka Tekfen maçında forma giyebilecek.

Frutti Extra Bursaspor, Gerald Robinsonı kadrosuna kattı

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