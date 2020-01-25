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Basketbol
AA
Haber Giriş: 25.01.2020 - 20:36,Son Güncelleme:/

Frutti Extra Bursaspor 79-87 Darüşşafaka Tekfen

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Frutti Extra Bursaspor 79-87 Darüşşafaka Tekfen

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 87-79 mağlup etti.

İki takımın karşılıklı basketleriyle başlayan, 4. dakikanın 8-8 geçildiği karşılaşmada, Doğuş Özdemiroğlu ve Browne'un üçlükleriyle etkili olan Darüşşafaka Tekfen, 6. dakikada 8 sayılık farka ulaştı: 11-19. Ender Arslan'ın oyuna dahil olmasıyla toparlanan Frutti Extra Bursaspor, Lopez ve Christopher Jones'un turnikeleriyle aradaki farkı kapatırken, ilk çeyrek 27-27 sonuçlandı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan, Jarrod Jones ile boyalı alanı iyi kullanan Darüşşafaka Tekfen, 13. dakikada farkı 7'ye yükseltti: 31-38. Bu dakikada Serkan Erdoğan'ın aldığı molanın ardından oyuna daha disiplinli ve diri dönen Bursa temsilcisi, yeni transfer Robinson'un da parkeye çıkmasıyla yüksek enerjiyle hücum etti ve 16. dakikada skoru lehine çevirdi: 40-39. İki takımın birbirine üstünlük kurma mücadelesiyle geçen kalan dakikaları daha iyi değerlendiren Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 53-52 önde gitti.

Üçüncü periyoda Christopher Jones'un serbest atışlarıyla başlayarak skor üstünlüğünü ele geçiren (54-53) Frutti Extra Bursaspor karşısında Jarrod Jones'un smacı ve Kartal Özmızrak'ın 3 sayılık basketiyle etkili olan Darüşşafaka Tekfen, 23. dakikayı 59-55 önde geçti. Dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynayan ve 29. dakikada farkı çift hanelere çıkaran (63-73) konuk ekip, çeyreği 75-66 önde kapatarak final periyoduna avantajlı girdi.

Son periyoda daha istekli ve baskılı başlayan yeşil-beyazlı ekip, Lopez ve Olaseni'nin set hücumlarında ürettiği sayılarla 35. dakikada farkı 2'ye indirdi: 75-77. Son bölümde Hamilton'ın basketleriyle farkı yeniden açan Darüşşafaka Tekfen, salondan 87-79 galip ayrıldı.

Frutti Extra Bursaspor 79-87 Darüşşafaka Tekfen

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