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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
06.10.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Frutti Bursaspor'dan ekstra galibiyet!

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Frutti Bursaspor'dan ekstra galibiyet!

Basketbol Süper Ligi 2. hafta karşılaşmasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 81-63 mağlup etti.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Halil Baldemir, Hüseyin Çelik

Darüşşafaka Tekfen: Ramirez, Doğuş Özdemiroğlu 7, Jones 13, Colson 6, Hamilton 9, Sinan Güler 11, Lamb 8, Mahir Ağva 2, Kartal Özmızrak 5, Berk Demir, Troy Selim Şav, Erkan Veyseloğlu 2

Frutti Extra Bursaspor: Freeman 18, Chris Jones 23, Tuğberk Gedikli 2, Perry Jones 10, Olaseni 12, Riley 9, Tevfik Akdamar, Ender Arslan, İzzet Türkyılmaz 7, Erbil Eroğlu, Mete Tekçevik

1.Periyot: 8-25
Devre: 26-54
3. Periyot: 50-66

Karşılaşmaya etkili başlayan Frutti Extra Bursaspor, Freeman ve Olaseni'nin sayılarıyla 3. dakikayı 7-2 önde geçti. Sayı bulmakta zorlanan Darüşşafaka Tekfen karşısında pota altını etkili kullanan konuk takım, 6. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 4-15. Üç sayı çizgisinin gerisinden ve boyalı alandan üst üste denediği atışlardan başarı sağlayamayan ev sahibi ekip karşısında oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren Frutti Extra Bursaspor, Chris Jones'un üst üste kazandırdığı basketlerle 9. dakikada 19 sayılık fark yakaladı: 6-25. Mücadelenin ilk çeyreğini konuk takım, 25-8 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte savunma sertliğini artıran ve pota altından üst üste sayılar bulan Darüşşafaka Tekfen, 13. dakikada farkı 10 sayıya çekti: 17-27. Ev sahibi takımın Jarrod Jones, Hamilton ve Lamb ile bulduğu sayılara Chris Jones ve İzzet Türkyılmaz'ın 3 sayılık isabetleriyle cevap veren Frutti Extra Bursaspor, farkın azalmasına izin vermedi. Periyodun bitimine 4 dakika 56 saniye kala 35-25 önde olan Frutti Extra Bursaspor, savunmada ve hücumda kontrolünü kaybeden Darüşşafaka Tekfen karşısında 19-0'lık seri yakaladı ve periyodun tamamlanmasına 40 saniye kala farkı 29 sayıya çıkardı: 25-54. Konuk takım, soyunma odasına 54-26 önde gitti.

Üçüncü periyoda 6-0'lık seriyle başlayan Darüşşafaka Tekfen, 23. dakikada farkı 22 sayıya indirdi: 32-54. İyi savunma yapmaya başlayan ve Sinan Güler'in skora katkı vermesiyle hücumda etkinliğini artıran ev sahibi takım, 28. dakikada farkı 15 sayıya çekti: 44-59. Kalan bölümde Darüşşafaka Tekfen'in Lamb ve Kartal Özmızrak ile bulduğu sayılara Perry Jones ve Riley'in kazandırdığı basketlerle cevap veren Frutti Extra Bursaspor, son çeyreğe 66-50 üstün girdi.

Dördüncü periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen Frutti Extra Bursaspor, karşılaşmadan 81-63 galip ayrıldı.
Karşılaşmada 23 sayı kaydeden Frutti Extra Bursasporlu oyuncu Chris Jones, alınan galibiyette önemli rol oynadı.

Frutti Bursaspordan ekstra galibiyet

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