Frikikten gelen zafer! 3 puan Sırbistan'ın
2018 FIFA Dünya Kupası E grubu maçında Kosta Rika ile Sırbistan, Samara Arena Stadyumu'nda karşılaştı. Sırbistan, Kolarov'un harika golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı.
STAT: Samara
HAKEMLER: Malang Diedhiou, Djibril Camara, El Hadji Samba
KOSTA RİKA: Navas, Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Calvo, Venegas (Dk. 60 Bolanos), Guzman (Dk. 73 Colindres), Borges, Ruiz, Urena (Dk. 66 Campbell)
SIRBİSTAN: Stojkovic, Ivanovic, Tosic, Milenkovic, Kolarov, Matic, Milivojevic, Milinkovic-Savic, Tadic (Dk. 82 Rukavina), Ljajic (Dk. 70 Kostic), Mitrovic (Dk. 90 Prijovic)
GOL: Dk. 56 Kolarov (Sırbistan)
SARI KARTLAR: Calvo, Guzman (Kosta Rika) - Ivanovic, Prijovic (Sırbistan)
2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk hafta maçında Sırbistan, Kosta Rika'yı 1-0 mağlup etti. Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.
39'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Urena'nın şutu kaleyi bulmadı.İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. 56'ncı dakikada Sırbistan öne geçti. Ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kolarov, muhteşem bir vuruşla ağları sarsmayı başardı: 0-1. Mücadele Sırbistan'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
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