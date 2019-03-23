Frey ölümden döndü! Bursaspor'un eski kalecisi...
Bir dönem Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da da forma giymiş olan Fransız kaleci Sebastien Frey, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve ölümden döndüğünü açıkladı.
2013/14 sezonunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen Fransız kaleci Sebastien Frey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ölümden döndüğünü ve hayatta kaldığı için çok şanslı olduğunu açıkladı.
"Herkese günaydın. Fark ettiğiniz gibi, bir süredir sosyal medyada bulunmuyordum ve son durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 hafta önce hastaneye gittim çünkü ateşim 40 derecenin altına düşmüyordu. Bazı testler yapıldıktan sonra beni yavaş yavaş devre dışı bırakacak bir virüs bulduklarını söylediler. Şansım iyi gitti ve bu testleri başarıyla geçtim. Şimdi yeni bir meydan okumaya başlamış bulunuyorum. Her zamanki gibi yürüyebilmek ve çalışmak için savaşacağım... Bundan önce her zaman kazanmak için savaştım ve şimdi yeniden kararlılıkla, tüm gücümle bu yeni savaşı da kazanacağım."
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