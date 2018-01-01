Franz Beckenbauer inzivaya çekildi

Alman televizyonu ARD, son iki yılda oğlunu kaybeden, iki kez kalp ameliyatı geçiren, 2006 Dünya Kupası'nı Almanya'nın alabilmesi için rüşvet verdiği iddia edilen Beckenbauer'i bulabilmek için yollara düştü. Ekip, imparatoru bulabilmek için işe evinin bulunduğu Avusturya'nın Kitzbühel kasabasından başladı. Evde kimse yaşamıyordu. Komşulara soruldu, cevap hep aynı oldu: "Uzun süredir görmüyoruz."

Arkadaşlarıyla, meslekdaşlarıyla konuşulup bilgi alınmaya çalışıldı. Sadece Lothar Matthaeus biraz bilgi verebildi:

"Üç hafta kadar önce birlikteydik. Eskisi gibi zinde gözükmüyor. Ama konuşması, gülmesi, davranışlarında bir değişiklik yok."

Yıllarca Bezkenbauer ile TV yorumçuluğu yapan Marcel Reif'e göre durum endişe verici. Marcel Reif, "Her zaman göz önünde olan, toplumla kaynaşmış, hiç kimseden kaçmayan Franz'ın kimse ile görüşmek istememesi beni endişendiriyor" dedi.

FİZİKMAN ÇÖKMÜŞ

ARD ekibi sonunda Beckenbauer'i, TV'de de programlar yapan ünlü aşçı Alfons Schuhbeck'in restoranında buldu. Kapıda bekleyen ekip sonunda uzaktan da olsa Beckenbauer'i görüntülemeyi başardı. İmparatorun hafif kamburunun çıktığı, belinin büküldüğü ve zayıfladığı görüldü. Röportaj teklifini kabul etmeyen Beckenbauer uzaklaşıp gitti.