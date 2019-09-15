Fransızlardan Slimani'ye tam sayfa analiz.
Fransız basını, Monaco'nun bu yaz transfer ettiği isimlerden olan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Islam Slimani'nin kariyerinde yaşadığı düşüşten sonra yeniden yükselişini manşetlere taşıdı.
Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezon geçirdiği kiralık sezonun ardından performansı beğenilmeyen Cezayirli golcü Islam Slimani büyük bir sürprize imza atarak, Radamel Falcao'nun yerine Monaco'ya transfer olmuştu.
Fransa kariyeri golle başlayan tecrübeli futbolcu çıktığı 2 maçta 3 gole imzasını atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, 31 yaşındaki futbolcunun performansına kayıtsız kalmadı ve gazetenin bir tam sayfasını Cezayirli futbolcuya ayırdı.
Slimani'nin kariyeriyle ilgili detaylı bir analizin yapıldığı yazıda, oyuncunun milli takımdan eski hocası Vahid Halilhodiz'in federasyon başkanıyla arasında geçen diyaloğa yer verildi. O konuşmada Halilhdozic, "Federasyon başkanı bana gelip Slimani'yi nerden bulduğumu sordu. Onun iyi bir oyuncu olacağına inanmıyordu" ifadelerini kullanmıştı.
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