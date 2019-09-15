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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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15.09.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Fransızlardan Slimani'ye tam sayfa analiz.

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Fransız basını, Monaco'nun bu yaz transfer ettiği isimlerden olan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Islam Slimani'nin kariyerinde yaşadığı düşüşten sonra yeniden yükselişini manşetlere taşıdı.

Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezon geçirdiği kiralık sezonun ardından performansı beğenilmeyen Cezayirli golcü Islam Slimani büyük bir sürprize imza atarak, Radamel Falcao'nun yerine Monaco'ya transfer olmuştu.

Fransa kariyeri golle başlayan tecrübeli futbolcu çıktığı 2 maçta 3 gole imzasını atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, 31 yaşındaki futbolcunun performansına kayıtsız kalmadı ve gazetenin bir tam sayfasını Cezayirli futbolcuya ayırdı.

Slimani'nin kariyeriyle ilgili detaylı bir analizin yapıldığı yazıda, oyuncunun milli takımdan eski hocası Vahid Halilhodiz'in federasyon başkanıyla arasında geçen diyaloğa yer verildi. O konuşmada Halilhdozic, "Federasyon başkanı bana gelip Slimani'yi nerden bulduğumu sordu. Onun iyi bir oyuncu olacağına inanmıyordu" ifadelerini kullanmıştı.

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Fransızlardan Slimaniye tam sayfa analiz.

Fransızlardan Slimaniye tam sayfa analiz.

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