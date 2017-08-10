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Fransızlar, Trabzonspor'u şampiyon yaptı... Fenerbahçeliler çok kızacak!

Fransa'nın önde gelen spor gazetesi L'Equipe yarın başlayacak Süper Lig için iki sayfa ayırdı.

Hürriyet Haber
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Türkiye'de bu sezon forma giyecek olan geçmişteki 30 Fransa Ligue 1 oyuncusunu değerlendiren gazete ayrıca Bein Sports Fransa'nın Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi 'Haftanın Maçı' programıyla duyuracağını belirtti.

Haberde ayrıca tüm dünyayı kasıp kavuran 'Come to Beşiktaş' sloganına da dikkat çekildi.

Gazetenin en dikkat çeken bölümü ise 2010-11 sezonu şampiyonu olarak Trabzonspor'u göstermesi oldu. Oysaki o sezonu Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde şampiyon tamamlamıştı...

Fransızlar, Trabzonsporu şampiyon yaptı... Fenerbahçeliler çok kızacak

Fransızlar, Trabzonsporu şampiyon yaptı... Fenerbahçeliler çok kızacak

 

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