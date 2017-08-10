Fransızlar, Trabzonspor'u şampiyon yaptı... Fenerbahçeliler çok kızacak!

Türkiye'de bu sezon forma giyecek olan geçmişteki 30 Fransa Ligue 1 oyuncusunu değerlendiren gazete ayrıca Bein Sports Fransa'nın Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi 'Haftanın Maçı' programıyla duyuracağını belirtti.
Haberde ayrıca tüm dünyayı kasıp kavuran 'Come to Beşiktaş' sloganına da dikkat çekildi.
Gazetenin en dikkat çeken bölümü ise 2010-11 sezonu şampiyonu olarak Trabzonspor'u göstermesi oldu. Oysaki o sezonu Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde şampiyon tamamlamıştı...
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR