Fransızlar, Mert Günok'u izledi!
Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok, Fransız ekiplerinin radarına takıldı. Trabzonspor maçında Fransız yetkililerin, Mert Günok'u izlediği kaydedildi.
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Her iki ekibin kalecilerinin öne çıktığı gecede, kimliği açıklanmayan bir Fransız kulübü yetkilisinin, Medipol Başakşehir'in başarılı eldiveni Mert Günok'u izlediği belirtildi.
30 yaşındaki Mert Günok, bu sezon forma giydiği 14 resmi müsabakada kalesinden 20 gol gördü. 2 karşılaşmada ise kalesini gole kapadı.
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