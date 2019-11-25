Fransızlar da açıkladı! Henry Onyekuru, Galatasaray'a dönüyor...
Henry Onyekuru'nun devre arası transfer döneminde Galatasaray'a dönmesi artık çok yakın.
Fransız basını da Henry Onyekuru'nun Ocak'ta Galatasaray'a döneceğini duyurdu. Footmercato sitesinin haberine göre Monaco, devre arasında Nijeryalı yıldızı Galatasaray'a kiralık gönderecek.
Sezon başında 15 milyon euroya Onyekuru'yu kadrosuna katan Monaco'nun genç futbolcunun daha çok oynaması için Galatasaray'a göndereceği belirtildi.
MONACO BAŞKANI ONAY VERDİ
Monaco Başkanı Oleg Petrov'un da transfere onay verdiği ve işin artık imzaya kaldığı kaydedildi. Abdurrahim Albayrak, Falcao'nun transfer sürecinde Monaco ile çok iyi ilişkileri olduğunu ve Petrov ile çok iyi anlaştıklarını söylemişti...
Onyekuru, sezon sonuna kadar sarı kırmızılı formayı giyecek. 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Galatasaray'da 31 maça çıkıp 14 gol kaydetmişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir yenilgisinin ardından bu açıklamaları yapmıştı...
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