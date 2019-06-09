Fransızlar böyle hezimet yaşamadı
Türkiye karşısında uzun yıllar unutulmayacak bir yenilgi alan son dünya şampiyonu Fransa, 10 yıl sonra ilk kez bir maçta kaleye isabetli şut çekemedi.
Öne çıkan diğer rakamlar:
9- Horozlar, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 9 yıl sonra maç kaybetti.
22- Kylian Mbappe, 22 top kaybıyla, bu alanda milli takım kariyerindeki en kötü maçı oynadı.
1- A Milli Takım, Fransa ile oynadığı 5. maçta ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.
5- Şenol Güneş, Milli Takım’ın başında çıktığı üst üste 5. maçı da kazandı.
40- Mahmut Tekdemir, attığı 41 pasın 40’ında isabet yakaladı.
11- Türkiye, 6’sı isabetli 11 şut attı.
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