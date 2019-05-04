Fransız kulüpten Mert'e yakın takip!
Uzun süredir Fransa’nın Lille kulübünün izlediği Gençlerbirliği’nin stoperi Mert Çetin, yarın yine takip edilecek.
Lille’in yanı sıra Alman ekiplerinden Hoffenheim’ın yetkilileri, 22 yaşındaki Mert’i Eryaman Stadı’nda mercek altına alacak. Yarın 19.30’da Gençlerbirliği, Denizlispor ile karşılaşıyor. İki takım da Süper Lig’e çıkmak için artık geri sayımda.
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