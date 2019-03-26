Fransa'yı Türkiye korkusu sardı!
Fransız Footballogue, A Milli Takım'ın da bulunduğu H Grubu için bir anket yaptı.
A Milli Takım'ın grubundaki iki maçı da kazanması Fransızları korkuttu. Yapılan anketin sonuçlarında Türkiye en üst sırada yer aldı.
"Fransa'nın en tehlikeli rakibi kim?" sorusuna kullanıcıların %48'i Türkiye yanıtını verdi. İzlanda ise %38 oy aldı.
1 milyon takipçisi bulunan Twitter sayfasının düzenlediği ankette Arnavutluk'a %9, Andorra ve Moldova'ya ise %5 oy çıktı.
Öte yandan L'equipe gazetesi, grup liderliği için en büyük rakiplerinin Türkiye olduğuna dikkat çekti
Fransa ile Türkiye, haziran ayında karşı karşıya gelecek...
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu...
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