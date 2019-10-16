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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber Giriş: 16.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fransa'ya selam resti!

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Paris Büyükelçimiz vasıtasıyla iletilen mesaja anında yanıt verip tavrımızı ortaya koydu. Fransız resmi makamlarının bu yaklaşımına karşın hocaları Deschamps son derece centilmendi.

Spor Arena / Mehmet ARSLAN - FRANSA ile öyle bir maç oynadık ki, sadece iki ülkenin değil, Avrupa’nın gündeminde 1 numara oldu. Nasıl olmasın ki... Karşılaşma öncesinde ve sonrasında yaşanan olaylar gerçekten sıra dışıydı... Stade de France’da oynanan maç için Paris’te adeta olağanüstü hal ilan edilmişti. Özellikle stat çevresi polis kaynıyor, etrafta kuş uçurtulmuyordu. Fransızlar, taraftarlar arasında olay çıkmasından endişe ediyordu. Bir başka korkuları da milli futbolcularımızın asker selamı verme ihtimaliydi. Ne yapıp edip bunu önlemek istiyorlardı. Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan maçtan önce Paris Büyükelçimiz İsmail Hakkı Musa vasıtasıyla ‘Türkiye gol atarsa, futbolcularınız asker selamı vermesin’ mesajı gönderildi.

Deschamps’tan Güneş’e özel tebrik

Maç için Paris’te bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fransız makamlarına yine Büyükelçi Musa aracılığıyla, “Bunu teknik direktörümüz Şenol Güneş ve futbolcularımıza söyleyemeyiz, talep etmeyiz. Onlar içlerinden nasıl geliyorsa öyle sevinirler” cevabını iletti.

Fransız resmi makamları böylesine art niyetli davranırken, Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, bir o kadar centilmendi. Maçtan sonra soyunma odasına gelip, Şenol Güneş’i tebrik etti ve, “Harika bir ekibiniz var. Genç, kaliteli oyunculara sahipsiniz” dedi. Güneş de nazik davranışı nedeniyle teşekkür etti.

Artık liderlik hesabı yapmalıyız

1-1 berabere biten karşı ay yıldızlı ekibimizin soyunma odası tam anlamıyla bayram yeri gibiydi. Bütün futbolcularımız sevinç içinde şarkılar söylüyordu. Basın toplantısını tamamlayan Şenol Güneş’in odaya girmesinin ardından herkes sustu ve tüm gözler tecrübeli hocaya çevrildi.

Herkes ne söyleyeceğini merak ediyordu. Sözlerine bütün futbolcuları tebrik ederek başlayan Güneş, “Çok değerli bir puan aldık. Artık ikincilik değil liderlik hesabı yapmalıyız. Önümüzdeki İzlanda ve Andorra maçlarını da kazanırsak grubu lider bitireceğiz. Kendinizi ona göre hazırlayın” dedi.

FRANSIZLAR TRİBÜNDE HAVA KUVVETLERİ FLAMASI AÇTI

A Milli Takım futbolcularımızın Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlerimize moral vermek amacıyla selam göndermesi nedeniyle ortalığı ayağa kaldıran Fransızlar ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. ‘airturkhaber.com’da yer alan habere göre, maçın 76. dakikasında Olivier Giroud’nun attığı golden sonra Fransız taraftarların bulunduğu tribünde Fransa Hava Kuvvetleri’nin dev flaması açıldı. Sadece gol sevinçlerinde açılan flama, dakikalarca tribünde dalgalandırıldı.

 

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