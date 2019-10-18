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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.10.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

Fransa'ya bir eleştiri de Lampard'dan geldi!

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Fransa'ya bir eleştiri de Lampard'dan geldi!

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, Fransa Milli Takımı'nı eleştirdi.

Spor Arena Dış Haber | Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampard'ın gündeminde Fransa Milli Takımı vardı.

Lampard, Fransa'nın Türkiye maçı öncesinde sakatlanan oyuncusu N'Golo Kante hakkında konuşurken Fransa'yı suçladı.

''TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİNDE...''

İngiliz teknik direktör, ''Milli aradan önce Deschamps ile konuşmuştuk. Kante'nin sakat olduğunu söyledim. Oyuncuların sağlığını düşünmeliyiz, işler böyle yürümeli. İlk maç öncesi yine sakatlandı. Türkiye maçında oynayamayacağı belliydi. Yine de onu yedek kulübesinde oturttular. Oyuncu sakat! Hiçbir iletişim yok, bunun komik bir durum olduğunu sanmıyorum.'' diye konuştu.

Kendi oyuncusu Kante'ye de yüklenen Lampard, ''Kante, tecrübesiz bir futbolcu değil. Dünya Kupası kazanmış, fantastik bir oyuncu. Bu durumu daha iyi idare edebilirdi.'' dedi.

Fransaya bir eleştiri de Lamparddan geldi

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