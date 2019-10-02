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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.10.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Fransa'dan Falcao, Belhanda ve Babel eleştirisi!

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Fransa'dan Falcao, Belhanda ve Babel eleştirisi!

France Football, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın PSG'ye 1-0 yenildiği maçta Falcao, Belhanda ve Babel'in maçın en etkisiz oyuncuları olduğunu belirtti.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'e 1-0 yenildiği maçın ardından France Football, karşılaşmayı değerlendirdi.

Radamel Falcao'nun maç boyunca etkili olamadığını belirten Fransızlar, ''Galatasaray'ın 5'li defans sistemi ve PSG'nin dominant oyun yapısı, Falcao'yu oyuna sokamadı. Kolombiyalı, bireysel olarak da etkili olamadı. Sadece 58. dakikada Babel'e çıkardığı bir pas var, o kadar. 69. dakikada frikikten tehlike yaratabildi, onun dışında PSG savunmasını zorlayamadı.'' sözlerini kullandı.

''UNUTMASI GEREKEN BİR GECE YAŞADI''

İkinci yarıda oyundan çıkan Younes Belhanda ve Ryan Babel'in de sahanın en kötülerinden olduğunu vurgulayan France Football, ''Galatasaray girdiği şansları değerlendiremedi. Bu PSG'nin suçu değil, kendi hatalarıydı. Babel, takım arkadaşlarını unuttu. Müsait pozisyonlarda arkadaşlarını göremedi. Belhanda ise Montpellier ve Nice zamanından çok uzakta göründü. Birkaç pası dışında onun için unutulması gereken bir geceydi.'' denildi.

Öte yandan France Football, sarı kırmızılı futbolcuları puanlarla değerlendirdi.

İşte futbolculara verilen puanlar;

Muslera 7
Mariano 5
Luyindama 6
Marcao 5
Donk 5
Nagatomo 4
Nzonzi 5
Seri 5
Belhanda 3
Falcao 4
Babel 3

Fransadan Falcao, Belhanda ve Babel eleştirisi

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