Fransa'dan Falcao, Belhanda ve Babel eleştirisi!
France Football, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın PSG'ye 1-0 yenildiği maçta Falcao, Belhanda ve Babel'in maçın en etkisiz oyuncuları olduğunu belirtti.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'e 1-0 yenildiği maçın ardından France Football, karşılaşmayı değerlendirdi.
Radamel Falcao'nun maç boyunca etkili olamadığını belirten Fransızlar, ''Galatasaray'ın 5'li defans sistemi ve PSG'nin dominant oyun yapısı, Falcao'yu oyuna sokamadı. Kolombiyalı, bireysel olarak da etkili olamadı. Sadece 58. dakikada Babel'e çıkardığı bir pas var, o kadar. 69. dakikada frikikten tehlike yaratabildi, onun dışında PSG savunmasını zorlayamadı.'' sözlerini kullandı.
''UNUTMASI GEREKEN BİR GECE YAŞADI''
İkinci yarıda oyundan çıkan Younes Belhanda ve Ryan Babel'in de sahanın en kötülerinden olduğunu vurgulayan France Football, ''Galatasaray girdiği şansları değerlendiremedi. Bu PSG'nin suçu değil, kendi hatalarıydı. Babel, takım arkadaşlarını unuttu. Müsait pozisyonlarda arkadaşlarını göremedi. Belhanda ise Montpellier ve Nice zamanından çok uzakta göründü. Birkaç pası dışında onun için unutulması gereken bir geceydi.'' denildi.
Öte yandan France Football, sarı kırmızılı futbolcuları puanlarla değerlendirdi.
İşte futbolculara verilen puanlar;
Muslera 7
Mariano 5
Luyindama 6
Marcao 5
Donk 5
Nagatomo 4
Nzonzi 5
Seri 5
Belhanda 3
Falcao 4
Babel 3
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