Fransa'da şampiyon PSG!
İki hafta üst üste aldığı yenilgi sonrasında şampiyonluğu erteleyen Paris Saint Germain ekibi, Toulouse Lille ile 0-0 berabere kalınca şampiyon oldu...
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Lille'in Toulouse deplasmanında 0-0 berabere kalmasıyla şampiyonluğunu ilan etti.
Ligue 1'in 33. haftasında Lille, deplasmanda Toulouse ile karşılaştı. Şampiyonluk şansını devam ettirebilmek için kazanması gereken lider PSG'nin en yakın rakibi Lille, Toulouse karşısında golsüz beraberliğe razı oldu.
Bu sonucun ardından Lille ile arasındaki puan farkı 16 olan PSG, bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
PSG, son 7 yılda 6'ncı, toplamda ise 8'inci şampiyonluğuna ulaştı.
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