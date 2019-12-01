Fransa'da Monaco-PSG maçı ertelendi
Fransa'da Monaco-PSG maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Monaco ile Paris Saint-Germain (PSG) arasında oynanması planlanan karşılaşma, yoğun yağış nedeniyle ertelendi.
Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumu, Ligue 1'in 15. haftasında bugün TSİ 23.00'te Monako'da yapılması gereken Monaco-PSG maçının olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendiğini duyurdu.
Karşılaşmanın oynanacağı tarihin, LFP Müsabaka Kurulu tarafından daha sonra belirleneceği belirtildi.
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