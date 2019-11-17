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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.11.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Fransa'da Karim Benzema krizi

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Fransa'da Karim Benzema krizi

Fransa Federasyon Başkanı Noel Le Graet'in Karim Benzema sözleri olay çıkardı. Real Madrid'de iyi bir sezon geçiren Benzema ise başkanın sözlerine yanıt verdi.

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Mathieu Valbuena ile arasında geçen olaydan ötürü 2015'ten bu yana milli takıma alınmayan Benzema'nın bir daha milli takıma dönemeyeceğini söyleyen başkana Fransız yıldızdan şu yanıt geldi:

"Sanırım o teknik direktörünün kararlarını tanımıyor. Uluslararası kariyerimin bitip bitmediğine yalnız ben karar veririm. Fransa'daki işimin bittiğini düşünüyorsan neden oynayabileceğim başka milli takımlarda forma giymeme izin vermiyorsun"

"FUTBOLCULUĞUNU SORGULAMAM AMA..."

Le Graet, "Benzema harika bir futbolcu, bunu hiç sorgulamadım ve bu sezon da Real Madrid'deki oyunuyla bunu kanıtladı zaten. Bununla birlikte onun Fransa macerası tamamen bitti" açıklamasında bulunmuştu.

Cezayir asıllı olan yıldız futbolcu, U17'den bu yana forma giydiği Fransa Milli Takımı adına 81 maça çıktı ve 27 gol kaydetti.

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