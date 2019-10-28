Fransa'da gündem Yusuf Yazıcı!
Yusuf Yazıcı, Fransa'da bu hafta gösterdiği performansla alkışlanmaya devam ediyor.
Spor Arena Dış Haber | Fransa Ligi'nde Lille, Bordeaux'u 3-1 mağlup ederken Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 1 gol ve 2 asist ile yıldızlaşmıştı.
Fransa'da ilk golüyle tanışan Yusuf, takımın maestroluğunu da üstlenirken karşılaşmanın yıldızı olmuştu.
HAFTANIN EN İYİLERİNDEN...
Milli futbolcumuz, bu performansıyla Fransa'da haftanın 11'inde de yer aldı. Fransa'nın L'Equipe gazetesi, haftanın 11'ini hazırlarken Yusuf Yazıcı'yı da kadroya aldı.
Yusuf Yazıcı'ya 10 üzerinden 8 puan veren Fransız gazetesi, genç yıldızı haftanın en iyilerinden biri olarak gösterdi.
Yusuf Trabzonspor'a böyle veda etmişti...
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