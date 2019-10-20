Fransa'da gündem Umut Meraş!
Milli futbolcu Umut Meraş, Fransa'da performansıyla göz doldurdu.
Sol bek pozisyonunda forma giyen Milli futbolcu, takımı Le Havre'nin Lorient ile 2-2 berabere kaldığı maça damgasını vurdu.
Le Havre, 2-0 geriye düşse de skoru 2-2 yaparken takımın attığı 2 golün asistini de Milli futbolcu Umut Meraş yaptı.
Umut, alınan 1 puanda başrol oynarken, maçın oyuncusu olmayı başardı. Sezon başı Bursaspor'dan Le Havre'ye giden genç futbolcu, Türkiye formasıyla Arnavutluk ve Fransa maçlarında 90 dakika görev almıştı.
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