Fransa'da gol yağmuru! Tam 14 gol
Fransa Kupası dün akşam oynanan karşılaşmalarla devam etti. Marsiyla rakibini 9-0 ile geçerken, PSG deplasmanda 4-1 galip ayrılarak yoluna devam etti.
Fransa Kupası'nda Marsilya rakibi Bourg en Bresse 01'i 9-0 gibi farklı bir skorla yendi ve kupada çeyrek finale kaldı.
PSG ise Sochaux'yu 4-1 mağlup etti ve kupada çeyrek finale kaldı. Paris Saint-Germain'in kalecisi Kevin Trapp, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Değişiklik haklarını kullanan PSG'de kaleye Dani Alves geçti.
Gecenin bir diğer maçında Les Herbiers, Auxerre takımını 3-0 mağlup ederek bir üst tura çıkmayı başardı.
Tam 9 gol atan Marsilya'nın gollerini izlemek için tıklayınız...
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