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Futbol
22.12.2019 - 00:18, Son Güncelleme:

Fransa'da fareler kabloları yedi, gol çizgisi teknolojisi devre dışı kaldı!

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Fransa'da fareler kabloları yedi, gol çizgisi teknolojisi devre dışı kaldı!

Fransa Lig 1'de Nice - Toulouse maçında fareler kabloları yediği için gol teknolojisi çizgisi devre dışı kaldı.

Fransa Ligue 1'de oynanan Nice-Toulouse maçı öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Nice'te oynanan mücadelede gol çizgisi teknolojisi devre dışı kaldı.

Fransa basınında yer alan habere göre; Stade de Nice'teki elektrik kablolarını fareler yediği için teknoloji kullanılamadı.

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