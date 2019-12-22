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Fransa'da fareler kabloları yedi, gol çizgisi teknolojisi devre dışı kaldı!
Fransa Lig 1'de Nice - Toulouse maçında fareler kabloları yediği için gol teknolojisi çizgisi devre dışı kaldı.
Fransa Ligue 1'de oynanan Nice-Toulouse maçı öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Nice'te oynanan mücadelede gol çizgisi teknolojisi devre dışı kaldı.
Fransa basınında yer alan habere göre; Stade de Nice'teki elektrik kablolarını fareler yediği için teknoloji kullanılamadı.
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