Fransa'da 'Çılgın Cumartesi', maçlar CANLI yayında! iddaa'da en popüler...
Monaco, Lyon, PSG ve dahası... Fransa Ligue 1 hakkında aradığınız her şey burada, üstelik maçlar Nesine.com'da CANLI yayında! İşte detaylar...
Monaco - Guingamp
- Thierry Henry ile de bir türlü toparlanamayan Monaco, lig sonuncusu Guingamp'ı ağırlıyor.
- Aleksandr Golovin cezalı, Djibril Sidibe ve Jean Eudes Aholou sakat.
- Sakatlığını atlatan tecrübeli eldiven Danijel Subasic'in durumu maç saati netleşecek.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Montpellier - Lyon
- İlk 4 için savaşan Montpellier ile Lyon, La Mosson'da kozlarını paylaşacak.
- Lyon'da tecrübeli defans oyuncusu Jeremy Morel sakat, Montpellier'de ise orta sahadan Paul Lasne yok.
- Aralarındaki son 3 maçta karşılıklı goller izledik, Lyon'un deplasmandaki son 3 maçı da karşılıklı gollerle '2.5 ÜST' bitti.
PSG - Nantes
- 2 maçı eksik, 10 puan farkla liderlik koltuğunda oturan PSG, orta sıralarda gezinen Nantes'ı Parc des Princes'ta konuk edecek.
- 2023'e kadar 'yeni' sözleşme imzalayan kaleci Alphonse Areola, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Kaleyi Gianluigi Buffon koruyacak.
- 'Cavani, Neymar, Mbappe' üçlüsü, bu sezon, resmi maçlarda toplam 44 gole imza attı.
Fransa Ligue 1 maçları, sezon boyunca CANLI yayınlarla Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle