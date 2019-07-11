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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.07.2019 - 21:06, Son Güncelleme:

Fransa'da altıncı etabın kazananı Dylan Teuns

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Fransa'da altıncı etabın kazananı Dylan Teuns

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) altıncı etabında, Bahreyn-Merida takımından Dylan Teuns ilk sırada yer aldı. 

Bu yıl 106'ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Mulhouse ve La Planche des Belles Filles arasındaki 160,5 kilometrelik altıncı etabında, 27 yaşındaki Belçikalı Teuns, 4 saat 29 dakika 3 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Trek-Segafredo takımından İtalyan Giulio Ciccone ikinci olurken, Wanty-Gobert ekibinden Belçikalı Xandro Meurisse yarışı üçüncü sırada bitirdi. 

Elde ettiği etap ikinciliği ile Giulio Ciccone, sarı mayoyu Deceuninck Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe'ten devraldı. 
Organizasyonun 230 kilometrelik yedinci etabı, Belfort ve Chalon-sur-Saone arasında yarın yapılacak. 

Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak. 

Organizasyonun altıncı etabı sonunda genel sıralama şu şekilde: 

1- Giulio Ciccone (Trek-Segafredo): 23.14.55 

2- Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step): 23.15.01 

3- Dylan Teuns (Bahreyn-Merida): 23.15.27 

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