Fransa yarı finalist! Muslera'dan bu kadar
2018 Dünya Kupası'nda Fransa, Uruguay'ı 2-0 yenerek yarı finalist oldu. Fransa'nın gollerini 40. dakikada Raphael Varane ve 61'de Antoine Griezmann kaydetti. Uruguay kalesinde Muslera ikinci golde sürpriz bir hata yaparak sevenlerini üzdü. Urugay'da Edinson Cavani'nin sakatlıktan kurtulamaması takımı etkiledi. Maç sonunda Uruguaylı futbolcular gözyaşlarını tutamadı.
Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa, Uruguay'ı 0-2 mağlup ederek yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Bu sonuçla Uruguay çeyrek finalde turnuvaya veda ederken, Fransa'nın yarı finaldeki rakibi Brezilya-Belçika maçının galibi olacak.
STAT: Nizhny Novgorod
HAKEMLER: Nestor Pitana, Hernan Mediana, Pablo Juan Bellatti
URUGUAY: Muslera, Gimenez, Godin, Caceres, Nandez (Dk. 73 Urretavizcaya), Torreira, Bentancur (DK. 59 Rodriguez), Vecino, Laxalt, Suarez, Stuani (Dk. 59 Gomez)
FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Tolisso (Dk. 79 N'zonzi), Mbappe (Dk. 87 Dembele), Griezmann (Dk. 90+3 Fekir), Giroud
GOLLER: Dk. 40 Varane, Dk. 61 Griezmann
SARI KARTLAR: Bentancur, Rodriguez (Uruguay), Hernandez, Mbappe (Fransa)
MAÇTAN DAKİKALAR
40'ıncı dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Antoine Griezmann'ın ortasında iyi yükselen Raphael Varane kafa vuruşunu gole çevirdi: 0-1
61'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tolisso, pasını sol çaprazdaki Griezmann'a gönderdi. Griezmann'ın sert bir vuruşunda Muslera'nın ellerinden seken top ağlarla buluştu: 0-2
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