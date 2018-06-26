Fransa ve Danimarka bir üst tura yükseldi
2018 Dünya Kupası C Grubu maçında Fransa ile Danimarka golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fransa ve Danimarka bir üst tura yükseldi. Luzhniki 'de oynanan maçta iki takımda aradığı golü bulamayınca maç başladığı gibi 0-0 berabere bitti. Bu sonucun ardından Fransa 7 puan ile grubunu lider tamamlarken Danimarka ise 5 puanla grubu ikinci sırada tamamladı. İki takım böylece bir üst tura yükseldi.
STAT: Luzhniki
HAKEMLER: Sandro Ricci, Emerson De Carvalho, Marcelo Van Gasse
DANİMARKA: Schmeichel, Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Jorgensen, Stryger, Delaney (Dk. 90+2 Lerager), Eriksen, Sisto (Dk. 59 Fischer), Braithwaite, Cornelius (Dk. 75 Dolberg)
FRANSA: Mandanda, Sidibe, Varane, Kimpembe, Hernandez (Dk. 50 Mendy), Nzonzi, Kante, Dembele (Dk. 78 Mbappe), Griezmann (Dk. 68 Fekir), Lemar, Giroud
SARI KART: Jorgensen (Danimarka)
2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu son hafta mücadelesinde Danimarka ile Fransa 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Fransa puanını 7'ye yükselterek grubu lider olarak tamamladı ve son 16'ya yükseldi. Danimarka ise 5 puanla ikinci sırayı aldı ve son 16 turuna yükselen diğer takım oldu.
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