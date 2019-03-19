Fransa, 'utangaç' adamı konuşuyor
Chelsea'de forma giyen N'Golo Kante, Fransa Milli Takım kampındaki davranışıyla gündem oldu...
Premier Lig takımlarından Chelsea forması giyen orta saha oyuncusu Kante, ülkesi Fransa'da gündeme oturdu.
Fransa'da çıkan haberlere göre; Kante, Fransa Milli Takımı'nın saat 12.00'deki buluşmasına sabah saat 06.30'da geldi ve tek başına çalıştı.
Yıldız oyuncunun bu davranışı tüm ülkenin büyük takdirini kazandı.
Öte yandan Kante, bir gün önceki Everton-Chelsea maçında 90 dakika forma giymişti.
Utangaç adam Kante...
Fransa'nın tarihindeki ikinci Dünya Kupası zaferinde başrol oynayan isimlerin başında gelen N'Golo Kante, ödül töreninde utangaçlığı ile çok konuşulmuştu.
Dünya Kupası ile poz vermek isteyen Kante, kupayı isteyememiş ve takım arkadaşlarının imdadına yetişmesiyle Dünya Kupası ile poz verebilmişti.
Kante'nin bu mütevazı kişiliği herkes tarafından takdir toplamıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle