Fransa Türkiye Voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Filenin Sultanları CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Fransa maçı ile mücadelesini sürdürecek. Fransa ile Türkiye arasında oynanacak olan mücadele, ekran başından canlı yayınla izlenebilecek. Peki, Fransa Türkiye maçı voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Fransa ile Türkiye arasında oynanacak Avrupa Voleybol Konfedarasyonu grup mücadelesi, dördüncü haftanın son karşılaşması olacak. Peki, Fransa Türkiye voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
FRANSA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası 4'ncü hafta mücadelesi kapsamında oynanacak olan Fransa Türkiye maçı, 28 Ağustos Perşembe günü saat 19.30'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun beşinci günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı.
Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
- A Grubu
Finlandiya-Fransa: 3-1
Yunanistan-Bulgaristan: 0-3
Takımlar O G M P
1-Sırbistan 3 3 0 9
2-Türkiye 3 3 0 8
3-Yunanistan 4 2 2 6
4-Bulgaristan 4 1 3 4
5-Finlandiya 4 1 3 4
6-Fransa 4 1 3 2
- B Grubu:
Portekiz-Belçika: 1-3
İtalya-Slovenya: 3-0
Takımlar O G M P
1-İtalya 4 4 0 12
2-Polonya 3 3 0 9
3-Belçika 4 3 1 9
4-Slovenya 4 1 3 3
5-Ukrayna 3 0 3 0
6-Portekiz 4 0 4 0
- C Grubu:
Hollanda-Estonya: 3-0
Romanya-Hırvatistan: 1-3
Takımlar O G M P
1-Hollanda 4 4 0 12
2-Hırvatistan 4 2 2 7
3-Romanya 4 2 2 6
4-Azerbaycan 3 2 1 5
5-Macaristan 3 1 2 3
6-Estonya 4 0 4 0
- D Grubu:
İspanya-İsviçre: 3-2
Almanya-Slovakya: 3-1
Takımlar O G M P
1-Almanya 4 4 0 11
2-Slovakya 4 3 1 8
3-Rusya 3 2 1 7
4-İspanya 4 2 2 5
5-Belarus 3 0 3 1
6-İsviçre 4 0 4 1
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle