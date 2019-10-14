Fransa Türkiye milli maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8. hafta maçları kapsamında, H Grubu'nda yer alan lider Türkiye, aynı puana sahip Fransa ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleye kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Fransa Türkiye milli maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasında Fransa ile deplasmanda yapacağı maça odaklandı. Son maçında Arnavutluk'u deviren Milli Takım'da hedef bu zorlu deplasmandan üç puanla dönmek. İşte, Fransa Türkiye milli maçı hakkında tüm ayrıntılar...
A Milli Futbol Takımı, Fransa ile deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçıyla bu akşam 576. kez sahaya çıkacak. Fransa’nın Saint-Denis şehrinde bulunan Stade de France’da oynanacak ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych tarafından yönetilecek Fransa Türkiye maçı, TSİ 21.45’te başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
ŞENOL GÜNEŞ'LE 60. MAÇ
A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 60. maçına Fransa mücadelesiyle çıkacak.
Şenol Güneş yönetiminde 59 maçta milliler, 31 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 91 gol attı, kalesinde 53 gole engel olamadı.
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 41 resmi maç yaptı.
Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 26'sını kazandı, 8'ini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 76 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.
FRANSA İLE 6. RANDEVU
Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı. Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.
İki ülke milli takımları son olarak 8 Haziran'da Konya'da karşılaştı. Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nin 3. haftasındaki bu maçı 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti.
Türkiye ile Fransa, Paris'te yapacakları maçla 6. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 5 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi. Üçü özel olmak üzere geride kalan 5 maçta Fransa 12, Türkiye ise 4 gol attı.
TÜRKİYE LİDERLİK İÇİN SAHADA OLACAK
Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Marco Fritz olacak.
Milli takımda, kaburgasında kırık tespit edilen kaptan Emre Belözoğlu bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Kaan Ayhan, Efecan Karaca ve Abdulkadir Parmak'ın durumu ise maç gününde netlik kazanacak.
Türkiye'nin yer aldığı grupta 14 Ekim Pazartesi günü ayrıca TSİ 21.45'te İzlanda-Andorra ve Moldova-Arnavutluk maçları da oynanacak.
Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.
MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU
A Milli Takım'ın Fransa maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)
Orta saha: Deniz Türüç, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
Geçmişten günümüze Fransa-Türkiye maçları...
"MİLLİ TAKIMIMIZIN GRAFİĞİ GAYET GÜZEL"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki başarılı performansını, Fransa karşısında alınacak güzel bir sonuçla taçlandıracağına inandığını söyledi.
Karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'ta gerçekleştirilen milli takım antrenmanının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kasapoğlu, "Milli takımı desteklemek için federasyon başkanımız, heyetimiz ve sayın büyükelçimizle geldik, antrenmanı birlikte izledik. Cuma günkü Arnavutluk galibiyeti, öncesinde Konya'da Fransa galibiyetimiz ve diğer maçlarımızla milli takımımızın grafiği gayet güzel. Hamdolsun millet olarak bu anlamda mutluyuz. İnşallah bu mutluluğu Fransa maçında alacağımız iyi bir sonuçla taçlandıracağımıza inanıyoruz. İnşallah maç sırasında biz burada, halkımız Türkiye'de takımımızın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
Kasapoğlu, birçok branştan gelen güzel haberlerle sporda çok güzel bir süreç yaşadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Kadın boksundaki başarılar, golboldaki kadın takımımızın şampiyonluğu, dün cimnastikte İbrahim kardeşimizin şampiyonluğu, yeni başarıların müjdecisi olarak bizleri gururlandırıyor ve umutlandırıyor. Milli takımımızın son zamanlardaki başarıları, lider olmamız önemli bir süreci yaşadığımızı gösteriyor. Takımımız adına ümitliyiz. Başarı diliyoruz. Milletçe bir ve beraberiz. İnşallah önümüzde hiçbir engel tanımayacağız."
Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de görüş belirten Kasapoğlu, "Millet olarak çok önemli bir süreci yaşıyoruz. Mehmetçiğimiz bölgenin selameti ve güvenliği için tüm gayretiyle çaba sarf ediyor. Gönlümüz, duamız Mehmetçiğimizden yana." yorumunu yaptı.
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