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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
03.10.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

Fransa Türkiye milli maçı ne zaman oynanacak?

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Fransa Türkiye milli maçı ne zaman oynanacak?

EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda'ya 11 Ekim'de konuk olacak Fransa bu mücadelenin ardından Türkiye ile karşılaşacak. Milli Takımımız, Türkiye'de oynanan karşılaşmada Fransa'yı 2-0'lık skorla mağlup etmişti. Karşılaşma öncesinde Fransa Milli Takımının aday kadrosu açıklandı. Peki Fransa Türkiye milli maçı ne zaman oynanacak?

A Milli Takımımız, Fransa karşılaşması öncesinde 11 Ekim'de İstanbul'da Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin ardından Milli takımımız Fransa ile deplasmanda karşılaşacak.

Fransa Türkiye milli maçı ne zaman oynanacak?

Fransa Türkiye milli maçı 14 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.

Fransa'nın aday kadrosu açıklandı

Fransa Milli Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ve Türkiye ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Pogba'nın sakatlığı nedeniyle dahil edilmediği kadroda Mbappe, Griezmann ve Kante gibi isimler yer aldı

Fransa Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde İzlanda ve Türkiye ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Fransa Futbol Federasyonu, teknik direktör Didier Deschamps tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadroyu duyurdu.

Manchester United'dan Paul Pogba, sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe, Barcelona'dan Antoine Griezmann ve Chelsea'den N'Golo Kante gibi önemli isimler ise aday kadroda yer aldı.

EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda'ya 11 Ekim'de konuk olacak Fransa, 14 Ekim'de ise Türkiye'yi ağırlayacak. Türkiye, Arnavutluk, İzlanda, Andorra ve Moldova ile H Grubu'nda mücadele eden Fransa'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Alphonse Areola (Real Madrid), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique Marsilya)

Defans: Lucas Digne (Everton), Kurt Zouma (Chelsea), Leo Dubois (Olympique Lyon), Clement Lenglet (Barcelona), Lucas Hernandez, Benjamin Pavard (Bayern Münih), Raphael Varane (Real Madrid), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain)

Orta saha: N'Golo Kante (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele, Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Münih)

Forvet: Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern Münih), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelona), Thomas Lemar (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Jonathan Ikone (Lille).

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