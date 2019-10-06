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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.10.2019 - 19:54, Son Güncelleme:

Fransa Türkiye milli maçı ne zaman?

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Fransa Türkiye milli maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Bu gelişmenin ardından, milli takımın Avrupa'nın güçlü ekibi Fransa ile yapacağı maçın tarihi merak konusu oldu. Peki, Fransa Türkiye milli maçı ne zaman?

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin tarih ve saat bilgisinin yanı sıra diğer detaylar merak konusu oluyor. İşte, Fransa Türkiye milli maçı hakkında tüm ayrıntılar...

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü ise Fransa ile karşılaşacak. Fransa-Türkiye karşılaşması, 14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te Stade de France'da oynanacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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