Fransa-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç ne zaman?
Fransa Türkiye maçı ile A Milli Takımımız, Arnavutluk galibiyetinin ardından önemli bir karşılaşmaya daha çıkıyor. Deplasmanda Fransa'nın konuğu olacak olan milli takımımız, zor bir deplas mücadelesine hazırlanıyor. Son oynanan mücadelede Fransa'yı kendi sahamızda 2-0'lık skor ile mağlup etmeyi başarmıştık. Şimdi gözler oynanancak karşılaşmaya çevrildi. Peki Fransa-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç ne zaman?
Fransa Türkiye maçı ile millilerimiz önemli bir karşılaşmaya daha çıkıyor. 11 Ekim Cuma akşamı oynanan Arnavutluk karşılaşmasında attığımız son dakika golü ile rakibimizi 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştık. Kazanılan maçın ardından A Milli Takım grubunda oldukça avantajlı bir duruma sahip oldu. Şimdi gözler Fransa mücadelesine çevrildi. Peki Fransa Türkiye maçı ne zaman oynanacak? İşte milli maçın saati ve yayınlanacağı kanal.
Fransa-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç ne zaman?
Fransa-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak. Saat 21:45'te başlayacak mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Fransa'da stadın yarısı kırmızı beyaz olacak
Türkiye ile Fransa arasında Pazartesi oynanacak maça Türk taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Spor Arena Dış Haberler | Euro 2020 elemelerinde Türkiye ile Fransa, Pazartesi günü kritik bir maça çıkacak. Stade De France da oynanacak maça Türk taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
Fransa'nın L'Equipe gazetesine konuşan Fransa Futbol Federasyonu'na yakın bir kişi, ''Pazartesi günü stadın yarısının Türk olmasından korkuyoruz. Deplasman bileti için ayırdığımız bilet 3.200 ama statta 30 - 40 bin arası Türk taraftar olmasını bekliyoruz.'' dedi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI
81.338 kapasiteli Stade De France'ın çevresinde güvenlik önlemleri ise arttırıldı. Fransız basını, maç öncesi her taraftar için kimlik kontrolü yapılacağını belirtirken maç öncesi ve sonrası güvenlik önlemlerinin en üst seviyede yapılacağını kaydetti.
EURO 2020'de Türkiye'nin puan durumu nasıl şekillendi? İşte A Milli Takımın H Grubu'nda güncel puan durumu
Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, Arnavutluk'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede A Milliler, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. Aynı grupta yer alan Fransa ise İzlanda'yı 1-0 yendi. Peki, EURO 2020'de Türkiye'nin puan durumu nasıl şekillendi?
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) H Grubu'nda Türkiye'nin Arnavutluk'u mağlup etmesi sonrası puan durumu yeniden şekillendi. Nefeslerin tutulduğu maçın ardından, sporseverler H Grubu'nda yer alan Türkiye'nin güncel puan durumunu sorgulamaya başladı. Peki, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım kaç puan aldı? Türkiye kaçıncı sıraya yerleşti? İşte, Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu'nda en son puan durumu...
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.TÜRKİYE
|7
|6
|0
|1
|15
|2
|18
|2.FRANSA
|7
|6
|0
|1
|20
|4
|18
|3.İZLANDA
|7
|4
|0
|3
|10
|10
|12
|4.ARNAVUTLUK
|7
|3
|0
|4
|10
|10
|9
|5.ANDORRA
|7
|1
|0
|6
|1
|14
|3
|6.MOLDOVA
|7
|1
|0
|6
|2
|18
|3
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