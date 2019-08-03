Fransa Süper Kupa (PSG – Rennes) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa Süper Kupası sahibini belirleyecek olan Paris Saint-Germain- Renner karşılaşması için nefesler tutuldu. Paris Saint-Germain ve Renner Fransa 1. Ligi şampiyonu olabilmek için mücadele edecek. Peki, Fransa Süper Kupa (PSG – Rennes) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
2018-19 sezonunda Ligue 1'i 91 puanla şampiyon tamamlayan Paris Saint-Germain, Fransa Kupası finalinde karşılaşıp mağlup olduğu ezeli rakibi Rennes ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. İki takım bu kez Fransa Süper Kupası finalinde mücadele edecek. Peki, Fransa Süper Kupa (PSG – Rennes) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Karşılaşma, Çin'in Guandong eyaletinde bulunan Shenzhen Stadyumu'nda oynanacak.
Fransa’nın Lig şampiyonu ve Kupa şampiyonunun karşı karşıya geleceği Fransa Süper Kupa maçı, Türkiye Saatiyle 14.30’da başlayacak.Süper Kupa mücadelesi BeIN Sports 1 ve BeIN Sports 2 kanallarından naklen yayınlayacak.
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