Fransa Ligue 2'de son hafta bankoları
Brest, play-off yapabilecek mi? Bourg rahat mı? Quevilly kazanırsa ligde kalır mı? Fransa Ligue 2'de son hafta bankoları kaçmaz!
Bourg - Sochaux
- Son 3 lig maçını kaybeden, son 8 maçta galibiyet alamayan Bourg, bu akşam kazanırsa play-out oynamadan ligde kalabilir.
- İddiası olmayan Sochaux karşısında 3 puana uzanırlar, Nancy de Orleans'a kaybederse ligi 17. sırada bitirecekler.
- İşleri hiç kolay değil ama Sochaux da son 2 lig maçını kaybetti, son 4 maçta galibiyet alamadı.
Chateauroux - Brest
- Brest, iddiasız Chateauroux deplasmanında kazanıp, Ajaccio'nun puan kaybını bekleyecek.
- Son 6 lig maçının 5'ini kazanıp müthiş bir form grafiği yakaladıklarını hatırlatalım.
- Rahat durumdaki Chateauroux, son 3 lig maçından sadece 1 puan çıkartabildi.
Quevilly - Lorient
- Bourg'un kaybetmesi, Quevilly'nin de play-off umudu olmayan Lorient'i geçmesi = Quevilly ligde kalır!
- Son 6 maçında galibiyeti olmayan Quevilly'nin işi, son 2 lig maçını kazanan Lorient karşısında oldukça zor.
- Sezonun ilk maçında Quevilly öne geçmiş ama 1 puana razı olmuştu, bugün tek çıkar yol 3 puan.
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