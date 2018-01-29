Fransa Ligue 1'de ilginç penaltı kararı!

Ev sahibi takım 22. dakikada Nicolas de Preville ile maçta 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra maçın hakemi François Letexier, ilginç bir penaltı kararına imza attı. Bordeaux futbolcusu Malcolm ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

Ancak pozisyonun tekrarında Malcom'un bir müdahale olmadan yerde kaldığı görüldü. Aynı dakikada Malcom penaltı atışından takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Dakikalar 44'ü gösterdiğinde ise eski Beşiktaşlı Marcelo sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Bu golden hemen sonra 45. dakikada Gaetan Laborde ev sahibi takımı maçta 3-1 öne geçirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Monaco'ya bir darbe de Marsilya'dan!

Marsilya ise sahasında Monaco'yu ağırladı. Son şampiyon Monaco 4. dakikada Keita Balde ile maçta 1-0 öne geçti. Bu gole cevap ise gecikmedi. Dakikalar 7'yi gösterdiğinde Adil Rami Marsilya'ya beraberliği getiren golü kaydetti. İlk yarı 1-1 beraberlikle noktalanırken, Valere Germain 47. dakikada ev sahibi Marsilya'yı karşılaşmada 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Yine bu golden kısa bir süre sonra Monaco maçta eşitliği yakaladı. 51. dakikada Fabinho mücadeleye denge getiren golü kaydetti ve maç 2-2'lik skorla tamamlandı. Monaco bu sonuçla lider PSG'nin 12 puan gerisine düştü.

Lille uzatma dakikalarında altın buldu!

Gecenin diğer maçında ise Lille kendi evinde Strasbourg'u ağırladı. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanırken 76. dakikada Anwar El Ghazi ev sahibi takımı maçta 1-0 öne geçirdi. Idriss Saadi 78. dakikada Strasbourg'u maça ortak eden golü kaydetti: 1-1 Karşılaşmanın uzatma dakikaları oynanırken sahneye çıkan Edgar Ie, ev sahibi takıma 3 puanı kazandıran golü kaydetti. Lille sahasında Strasbourg'u 2-1 ile geçti.